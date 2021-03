Covid, malati dimenticati: 'Ci hanno lasciati senza cure' (Di mercoledì 3 marzo 2021) commenta 'Sono passati più di dieci giorni e nessuno è venuto a casa a controllarmi'. A parlare a 'Fuori dal Coro' è uno dei tanti malati Covid, lasciato a casa senza cure mediche. A un anno dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021) commenta 'Sono passati più di dieci giorni e nessuno è venuto a casa a controllarmi'. A parlare a 'Fuori dal Coro' è uno dei tanti, lasciato a casamediche. A un anno dall'...

Tg3web : Impianti per portare ossigeno ai malati covid difettosi. Campanelli per chiamare gli infermieri non funzionanti. In… - giornaleradiofm : Covid: Israele, malati gravi al minimo da dicembre: (ANSAmed) - TEL AVIV, 03 MAR - Il numero dei malati gravi di co… - iconanews : Covid: Israele, malati gravi al minimo da dicembre - dcalpirela : @Fr4n6o @queequeg1901 Sei proprio convinto che TUTTE le ambulanze a sirene spiegate e non non trasportano solo mala… - corrmezzogiorno : #Bari Covid, altri 40 morti in Puglia Rilevati poco più di mille casi, tasso di positiv... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid malati Covid: Israele, malati gravi al minimo da dicembre Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo cui a gennaio, al culmine della terza ondata di contagio, era stata superata la cifra di 1.200 malati gravi. Anche il tasso di mortalità e le nuove ...

Covid, malati dimenticati: 'Ci hanno lasciati senza cure' commenta 'Sono passati più di dieci giorni e nessuno è venuto a casa a controllarmi'. A parlare a 'Fuori dal Coro' è uno dei tanti malati Covid, lasciato a casa senza cure mediche. A un anno dall'inizio della pandemia in Italia, sono ancora molti i pazienti che si sentono abbandonati. - - > Leggi Anche Iss: in Italia 54% dei casi ...

Covid: Israele, malati gravi al minimo da dicembre - Ultima Ora Agenzia ANSA “Anticipare vaccinazione anti-Covid alle persone vulnerabili”: la minoranza sollecita la Tesei ” Anticipare la vaccinazione anti-Covid a tutte quelle persone estremamente vulnerabili che, indipendentemente dall’età, presentano un quadro di fragilità che ...

Un algoritmo dice nome e cognome di chi ha priorità per il vaccino anti-Covid Sviluppato dagli statistici della Bicocca: "Attribuisce a ogni cittadino il grado di vulnerabilità al virus e consente di evitare ricoveri, intubazioni e morti" ...

Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo cui a gennaio, al culmine della terza ondata di contagio, era stata superata la cifra di 1.200gravi. Anche il tasso di mortalità e le nuove ...commenta 'Sono passati più di dieci giorni e nessuno è venuto a casa a controllarmi'. A parlare a 'Fuori dal Coro' è uno dei tanti, lasciato a casa senza cure mediche. A un anno dall'inizio della pandemia in Italia, sono ancora molti i pazienti che si sentono abbandonati. - - > Leggi Anche Iss: in Italia 54% dei casi ...” Anticipare la vaccinazione anti-Covid a tutte quelle persone estremamente vulnerabili che, indipendentemente dall’età, presentano un quadro di fragilità che ...Sviluppato dagli statistici della Bicocca: "Attribuisce a ogni cittadino il grado di vulnerabilità al virus e consente di evitare ricoveri, intubazioni e morti" ...