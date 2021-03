(Di mercoledì 3 marzo 2021) Pubblichiamo il testo integrale della lettera inviata oggi pomeriggio dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, al presidente del Consiglio, Mario, sul tema del. Allegata alla lettera inviata al premier, la presidente di FdI ha allegato la mozione presentata in Senato e pubblicata il 26 gennaio 2021. Gentile Presidente, la crisi sanitaria che si protrae ormai da più di un anno ha pesantemente colpito l’intera economia europea e italiana. Quasi tutti i settori produttivi hanno dovuto fare i conti con drastici crolli di fatturato, molte aziende hanno resistito, altre sono state costrette a chiudere e altre ancora rischiano dicostrette a farlo, con gravi conseguenze sociali e occupazionali, se non verranno adeguatamente sostenute e tutelate. L’ufficio studi della ...

Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Cashback, la Meloni scrive a Draghi: “Lo sospenda. Quei soldi devono essere destinati ai ristori” - Sercit1 : RT @Adnkronos: #Cashback, Meloni scrive a Draghi: 'Stop e destinare risorse a ristori' - TerrinoniL : Cashback, Meloni scrive a Draghi: 'Stop e destinare risorse a ristori' - LorenzoAmarotto : RT @Adnkronos: #Cashback, Meloni scrive a Draghi: 'Stop e destinare risorse a ristori' - lifestyleblogit : Cashback, Meloni scrive a Draghi: 'Stop e destinare risorse a ristori' - -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback Meloni

'Sospendere ile aggiungere queste risorse, pari a circa 5 miliardi, al prossimo decreto del governo ... Lo chiede Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in una lettera inviata al ...Chiediamo che, già nel primo provvedimento del suo governo a sostegno del mondo produttivo, i cinque miliardi stanziati per il- conclude- siano meglio utilizzati per dare respiro ...(Adnkronos) - "Riteniamo assurdo -scrive tra l'altro Meloni- che davanti al perdurare dell’emergenza sanitaria, con imprese e partite Iva che chiudono, con cittadini che hanno perso o rischiano di per ...In una lettera inviata oggi pomeriggio dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ...