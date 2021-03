Calo del desiderio maschile in pandemia, riguarda 6 uomini su 10. I consigli degli andrologi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Calo del desiderio ha registrato un picco dovuto alla pandemia. 6 uomini su 10, durante l’isolamento della scorsa primavera, hanno avuto disfunzioni sessuali, che, purtroppo, per molti perdurano anche se le restrizioni sono meno severe. A segnalarlo è uno studio condotto online nel 2020 dalla Società Italiana di andrologia (SIA). Calo del desiderio: 7 consigli per sconfiggerlo anche a tavola guarda le foto Calo del desiderio e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildelha registrato un picco dovuto alla. 6su 10, durante l’isolamento della scorsa primavera, hanno avuto disfunzioni sessuali, che, purtroppo, per molti perdurano anche se le restrizioni sono meno severe. A segnalarlo è uno studio condotto online nel 2020 dalla Società Italiana dia (SIA).del: 7per sconfiggerlo anche a tavola guarda le fotodele ...

FidanzaCarlo : Il “decreto ristori 5” è in ritardo. Ora vogliamo: ? indennizzi immediati e proporzionati al calo del fatturato ?… - pierapis : RT @Agenzia_Ansa: Sono 17.455 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positiv… - ItalObserver : @Ussignur_ Chi è che fa figuracce? Adesso cambi discorso e parli di Italia? Quindi seguendo il tuo discorso l’ecces… - webmodanettv : RT @sole24ore: Piaggio resta in utile, vendite in calo del 13,6% - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Turismo, con Covid a Roma domanda in calo del 74% -