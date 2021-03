Atp Rotterdam 2021 | Medvedev out al primo turno Rublev elimina Murray

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Giornata di grandi sorprese nell’Atp 500 di, con diversi nomi importanti che hanno salutato il torneo olandese già al. Su tutti la testa di serie numero 1, Daniil: il russo è stato sconfitto da Dusan Lajovic per 7-6(4) 6-4, in un match che ha visto nelsetnon sfruttare un break di vantaggio. Decisivo il passaggio a vuoto ad inizio tiebreak, in cui il serbo ha allungato sul 5-1 per poi chiudere al terzo set point. Poche occasioni nel secondo set, con l’equilibrio che viene rotto dal break del nono game, che permette a Lajovic di andare a chiudere sul 6-4. Per lui adesso si aprono orizzonti interessanti nel tabellone, anche se Borna Coric al secondosarà avversario molto impegnativo. IL TABELLONE ...