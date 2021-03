Aiutateci in questa battaglia, riconosceteci quello che facciamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Di femminismo, di battaglie per la parità dei sessi, di differenze di genere, non smetteremo mai di parlarne. Forse, vi domanderete, se siamo stanche di farlo, di lottare, di doverci pure giustificare per il fatto che ci ritroviamo qui, ancora, a rivendicare i nostri diritti, le libertà che ci appartengono in quanto donne e, prima ancora come persone. Sì, lo siamo. Ma la verità è che il passato che appartiene alla nostra storia è troppo travagliato e doloroso affinché possa ripetersi oggi ed è nostro diritto e dovere assicurare alle future generazioni che questo lungo capitolo si chiuda per sempre. Ed è per questo che guardiamo inorridite tutte quelle situazioni che appartengono alla società contemporanea e che ci privano dei nostri diritti, della nostra libertà. Ed è per questo che abbiamo bisogno di voi: uomini, donne, professionisti, scienziati, ricercatori, mamme e nonne, unitevi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Di femminismo, di battaglie per la parità dei sessi, di differenze di genere, non smetteremo mai di parlarne. Forse, vi domanderete, se siamo stanche di farlo, di lottare, di doverci pure giustificare per il fatto che ci ritroviamo qui, ancora, a rivendicare i nostri diritti, le libertà che ci appartengono in quanto donne e, prima ancora come persone. Sì, lo siamo. Ma la verità è che il passato che appartiene alla nostra storia è troppo travagliato e doloroso affinché possa ripetersi oggi ed è nostro diritto e dovere assicurare alle future generazioni che questo lungo capitolo si chiuda per sempre. Ed è per questo che guardiamo inorridite tutte quelle situazioni che appartengono alla società contemporanea e che ci privano dei nostri diritti, della nostra libertà. Ed è per questo che abbiamo bisogno di voi: uomini, donne, professionisti, scienziati, ricercatori, mamme e nonne, unitevi ...

Lyuba94912975 : @OfficialASRoma @Cristante @gofundme Per favore aiutateci a salve la vita di questa bambina ??????dona e condividi in… - Marilen97832318 : RT @SatiriCaZz: Pare che Draghi abbia rifiutato il piano vaccinale d'aiuto europeo per i paesi africani in difficoltà. Ancora con questa lo… - PivaEdoardo : RT @SatiriCaZz: Pare che Draghi abbia rifiutato il piano vaccinale d'aiuto europeo per i paesi africani in difficoltà. Ancora con questa lo… - giomo2 : RT @SatiriCaZz: Pare che Draghi abbia rifiutato il piano vaccinale d'aiuto europeo per i paesi africani in difficoltà. Ancora con questa lo… - SatiriCaZz : Pare che Draghi abbia rifiutato il piano vaccinale d'aiuto europeo per i paesi africani in difficoltà. Ancora con q… -