"Aiello, perché urli?". Lui spiega: "L'Ariston richiede lucidità, mi sarei dovuto trattenere"

Aiello non è stato premiato dalla classifica parziale della prima serata di Sanremo 2021, mentre gli utenti social sono rimasti colpiti e divertiti dalla sua esibizione. Il cantautore cosentino ha debuttato sul palco dell'Ariston con una performance un po' sopra le righe, sentita, vivace, a tratti urlata. "Ho surfato quelle onde incredibili - spiega alla platea di giornalisti riuniti in conferenza stampa su Zoom - esperienza molto emozionante, sul palco ho straripato oltremodo". Nessuna giustificazione però: "È cuore e tutto quello che viene dal cuore va bene" dice. Il successo sul web è arrivato anche nella sua camera d'albergo a Sanremo: "Da ieri sera - racconta - sono pieno di meme che mi hanno fatto collassare dal ridere. Stamattina è stato bello e rincuorante il fatto che la canzone sia piaciuta a tutti e abbia colpito nel segno".

