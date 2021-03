Vincitore Grande Fratello Vip 2020, chi è? Tommaso Zorzi (Di martedì 2 marzo 2021) batte Pierpaolo Pretelli all’ultimo televoto. Chi è il Vincitore del Grande Fratello Vip 2020? L’annuncio arriverà solo al termine della finalissima di oggi, lunedì 1° marzo, ma in base alle quote delle scommesse possiamo farci un’idea di chi si contenderà il montepremi da 100 mila euro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 marzo 2021) batte Pierpaolo Pretelli all’ultimo televoto. Chi è ildelVip? L’annuncio arriverà solo al termine della finalissima di oggi, lunedì 1° marzo, ma in base alle quote delle scommesse possiamo farci un’idea di chi si contenderà il montepremi da 100 mila euro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

harry12894 : RT @helerrie: Tommaso Zorzi vincitore del SUO Grande Fratello così come avrebbe dovuto essere ed io come una cretina piangendo convinta che… - SerenaMalik7 : RT @michela75997404: Brasillll alla prossima per ora vi saluta IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO TOMMASO ZORZI #gfvip #tzvip - wakemeuptommo : RT @helerrie: Tommaso Zorzi vincitore del SUO Grande Fratello così come avrebbe dovuto essere ed io come una cretina piangendo convinta che… - pattypatty60 : RT @kit3mmu0rt: SEI TU IL VINCITORE SEI TU E LO SEI STATO DAL PRIMO GIORNO TOMMASO TI ASPETTA UN FUTURO PAZZESCO STO PIANGENDO ORMAI QUESTO… - green_giada : RT @Sarasmovingcas1: Tommaso Zorzi sei stato questo Grande Fratello. Vincitore indiscusso #gfvip #tzvip -