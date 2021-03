Varato il dpcm Draghi: la curva peggiora, stretta fino a Pasqua (Di mercoledì 3 marzo 2021) Varare il dpcm con le misure anti Covid fino al 6 aprile e riassestare la macchina delle vaccinazioni: giornata costellata di riunioni, ieri, fino alla firma nel pomeriggio del decreto. Il neo commissario all’emergenza, il generale Figliuolo, stamattina sarà al Mise dove Giancarlo Giorgetti ha riunito il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e la direttrice generale Enrica Giorgetti, per l’Aifa il presidente Giorgio Palù. Oggetto della discussione: produzione in Italia dei sieri. Domani, ancora al Mise, ci sarà il commissario … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Varare ilcon le misure anti Covidal 6 aprile e riassestare la macchina delle vaccinazioni: giornata costellata di riunioni, ieri,alla firma nel pomeriggio del decreto. Il neo commissario all’emergenza, il generale Figliuolo, stamattina sarà al Mise dove Giancarlo Giorgetti ha riunito il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e la direttrice generale Enrica Giorgetti, per l’Aifa il presidente Giorgio Palù. Oggetto della discussione: produzione in Italia dei sieri. Domani, ancora al Mise, ci sarà il commissario … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

