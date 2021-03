Vaccini, Merck & Co produrrà quello della concorrente Johnson & Johnson (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il colosso farmaceutico Merck & Co aiuterà il rivale Johnson & Johnson nella produzione del suo vaccino contro la Covid-19. L’accordo, inusuale per due concorrenti diretti, è stato propiziato dall’intervento della Casa Bianca, in un tentativo di accelerare la campagna vaccinale nel Paese, visto anche il diffondersi delle varianti. A gennaio Merck & Co si era tirata fuori dalla gara per la realizzazione di un potenziale vaccino contro il nuovo coronavirus, a causa di una “deludente risposta immunitaria” offerta dai suoi due aspiranti Vaccini. Secondo quanto riporta la stampa americana, dovrebbe essere lo stesso Presidente Biden ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il colosso farmaceutico; Co aiuterà il rivalenella produzione del suo vaccino contro la Covid-19. L’accordo, inusuale per due concorrenti diretti, è stato propiziato dall’interventoCasa Bianca, in un tentativo di accelerare la campagna vaccinale nel Paese, visto anche il diffondersi delle varianti. A gennaio; Co si era tirata fuori dalla gara per la realizzazione di un potenziale vaccino contro il nuovo coronavirus, a causa di una “deludente risposta immunitaria” offerta dai suoi due aspiranti. Secondo quanto riporta la stampa americana, dovrebbe essere lo stesso Presidente Biden ...

