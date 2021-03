Uccide la fidanzata e poi il figlio di 3 anni. Non voleva che il bimbo "testimoniasse contro di lui" (Di martedì 2 marzo 2021) Gerry Freda L'assassino ha ammesso di avere pianificato la morte della fidanzata e del figlio due mesi prima di commettere il delitto, per motivi ancora ignoti Un 21enne americano ha prima ucciso la fidanzata davanti al figlio di 3 anni e ha poi gettato il bambino nel fiume, facendolo annegare, per evitare che il piccolo potesse “testimoniare contro l’assassino”. Il responsabile di tali delitti sarebbe l’afroamericano Desean Brown e i crimini a lui contestati sarebbero stati commessi lo scorso dicembre. Solo in questi giorni, però, i magistrati locali hanno presentato pubblicamente i capi di imputazione a carico del sospettato. Il fatto di sangue si è verificato a Cincinnati, in Ohio, e le vittime si chiamavano Nyteisha Lattimore, di 29 anni di età, e ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Gerry Freda L'assassino ha ammesso di avere pianificato la morte dellae deldue mesi prima di commettere il delitto, per motivi ancora ignoti Un 21enne americano ha prima ucciso ladavanti aldi 3e ha poi gettato il bambino nel fiume, facendolo annegare, per evitare che il piccolo potesse “testimoniarel’assassino”. Il responsabile di tali delitti sarebbe l’afroamericano Desean Brown e i crimini a lui contestati sarebbero stati commessi lo scorso dicembre. Solo in questi giorni, però, i magistrati locali hanno presentato pubblicamente i capi di imputazione a carico del sospettato. Il fatto di sangue si è verificato a Cincinnati, in Ohio, e le vittime si chiamavano Nyteisha Lattimore, di 29di età, e ...

