Tenaci come Kobe Bryant: 5 consigli su cosa fare quando arriva a casa un brutto voto (Di martedì 2 marzo 2021) A quasi tutti gli alunni capita di portare a casa un brutto voto, e molto spesso la delusione che provano è più che sufficiente per farli poi impegnare di più. Altre volte è invece opportuno l’intervento dei genitori. Ma come affrontare la situazione? cosa dire? Ricordatevi, e ricordate anche a vostro figlio, che la scuola è il miglior posto dove sbagliare perchè è la palestra che poi gli permetterà di commettere meno errori da adulti. La cosa importante è essere in grado di capire cos’è andato storto. fare la “predica”, non aiuta un granché, se non altro perché il ragazzo normalmente non la ascolta, di solito aspetta solo che finisca. E’ meglio chiedere: “Secondo te perchè hai preso un voto basso?”, “cosa non ha funzionato?”, “Vedo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) A quasi tutti gli alunni capita di portare aun, e molto spesso la delusione che provano è più che sufficiente per farli poi impegnare di più. Altre volte è invece opportuno l’intervento dei genitori. Maaffrontare la situazione?dire? Ricordatevi, e ricordate anche a vostro figlio, che la scuola è il miglior posto dove sbagliare perchè è la palestra che poi gli permetterà di commettere meno errori da adulti. Laimportante è essere in grado di capire cos’è andato storto.la “predica”, non aiuta un granché, se non altro perché il ragazzo normalmente non la ascolta, di solito aspetta solo che finisca. E’ meglio chiedere: “Secondo te perchè hai preso unbasso?”, “non ha funzionato?”, “Vedo ...

