Serie A, oggi continua la 25a giornata. Il programma (Di mercoledì 3 marzo 2021) oggi continua la 25a giornata di Serie A, un mercoledì pieno di incontri col turno infrasettimanale, ecco il programma completo: MARTEDI’ 2 MARZO Lazio-Torino 3-0 a tavolino Juventus-Spezia 3-0 MERCOLEDI’ 3 MARZO Sassuolo-Napoli alle 18.30 Atalanta-Crotone alle 20.45 Benevento-Verona alle 20.45 Cagliari-Bologna alle 20.45 Fiorentina-Roma alle 20.45 Genoa-Sampdoria alle 20.45 Milan-Udinese alle 20.45 GIOVEDI’ 4 MARZOParma-Inter alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021)la 25adiA, un mercoledì pieno di incontri col turno infrasettimanale, ecco ilcompleto: MARTEDI’ 2 MARZO Lazio-Torino 3-0 a tavolino Juventus-Spezia 3-0 MERCOLEDI’ 3 MARZO Sassuolo-Napoli alle 18.30 Atalanta-Crotone alle 20.45 Benevento-Verona alle 20.45 Cagliari-Bologna alle 20.45 Fiorentina-Roma alle 20.45 Genoa-Sampdoria alle 20.45 Milan-Udinese alle 20.45 GIOVEDI’ 4 MARZOParma-Inter alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

