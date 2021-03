Rapporto Onu sulla Siria | “Decine di migliaia di desaparecidos”

Leggi su dire

(Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – A dieci anni dall’inizio del conflitto, la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria ha denunciato che “decine di migliaia di civili detenuti arbitrariamente risultano ancora scomparsi, mentre a migliaia sono stati sottoposti a tortura e violenza sessuale o sono morti in carcere”. Il report, pubblicato in settimana, è sostenuto da 2.650 interviste. I suoi autori hanno condotto indagini in oltre un centinaio di centri di detenzione siriani.