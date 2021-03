Obi-Wan Kenobi | si aggiunge al cast un’attrice di “Game of Thrones”

(Di martedì 2 marzo 2021) Comincia pian piano a formarsi ildi “Obi-Wan”, la nuova miniserie spin-off di Star Wars con protagonista l’amato maestro Jedi e mentore di Anakin e Luke Skywalker. È ufficiale infatti che Indira Varma, la famosa interprete di Elliara Sand ne Il Trono di Spade, si sia aggiunta. Si tratta, di fatto, della prima new entry nella serie che non abbia mai interpretato un ruolo nella celebre saga. Obi-Wan, regia e trama Obi-Waned Anakin Skywalker. Credits: L’insolenza di R2-D2. Nelpossiamo ovviamente trovare Ewan McGregor, già interprete diin episodio I, II, e III, ed Hayden Christensen, che a gran sorpresa tornerà nei panni di Darth Vader. La nuova serie live action di Disney+ conta alla regia Deborah ...

L'Insolenza di R2-D2

E' ufficialmente iniziata la fase di casting relativa alla futura serie Star Wars incentrata sul leggendario personaggio Obi-Wan Kenobi. Dopo la conferma del ritorno di Hayden Christensen nell'iconico ruolo di Anakin Skywalker / Darth Vader, la serie da questa sera accoglie Indira Varna, attrice apprezzata per il suo ruolo ne Il Trono di Spade.