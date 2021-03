“Non abbiamo preso soldi per il trasbordo di migranti”: la difesa di Luca Casarini di Mare Jonio (Di martedì 2 marzo 2021) Luca Casarini, il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari, il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone, al timone durante le operazioni, sono i quattro indagati dalla Procura di Ragusa per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di violazione alle norme del codice della navigazione. Secondo la Procura l’11 settembre del 2020, avrebbero percepito del denaro per trasbordare 27 migranti dalla nave danese Maersk Etienne, che li aveva soccorsi 37 giorni prima, sulla ‘Mare Jonio‘ operante per conto della ‘Mediterranea saving humans aps’. In un’intervista sul Corriere della Sera Casarini si difende: non ci sono prove che dimostrino che lui e gli altri indagati abbiano percepito denaro: Hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021), il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari, il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone, al timone durante le operazioni, sono i quattro indagati dalla Procura di Ragusa per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di violazione alle norme del codice della navigazione. Secondo la Procura l’11 settembre del 2020, avrebbero percepito del denaro per trasbordare 27dalla nave danese Maersk Etienne, che li aveva soccorsi 37 giorni prima, sulla ‘‘ operante per conto della ‘Mediterranea saving humans aps’. In un’intervista sul Corriere della Serasi difende: non ci sono prove che dimostrino che lui e gli altri indagati abbiano percepito denaro: Hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Non abbiamo Il viaggio in Iraq. Baghdad, aspettando Francesco ...Paese " che come lui hanno deciso di non andarsene, è a tutto campo: "Il Papa è venuto a dirci che è il grande padre di tutti i cristiani dell'Iraq. E noi cristiani, come le altre minoranze, abbiamo ...

Commissione Usa: intelligenza artificiale, Cina potrebbe superarci ... ma 'anche le più grandi aziende tecnologiche non potrebbero mai competere con le risorse della Cina o mettere in campo i grandi investimenti di cui gli Usa hanno bisogno per stare avanti. Abbiamo ...

"Non abbiamo fatto nulla, ci aspettano 14 finali"

Verso la Milano Digital Week 2021, Marco De Rossi di WeSchool: "Per cambiare l'Italia bisogna cambiare la scuola" Uno dei protagonisti della prossima Milano Digital Week sarà il fondatore e ceo di WeSchool, una delle piattaforme di formazione a distanza che si sono rivelate preziose dopo lo scoppio della pandemia ...

Sport e parasport: possiamo permetterceli? In Italia oggi abbiamo un ministero alla disabilità, mentre non c'è un dicastero dedicato allo sport, parte da qui la riflessione dell'autore di "Press play on sport. Esperienze di accessibilità sport ...

