Morte Denis Bergamini: indagini concluse, l’ex rimane l’unica indagata (Di martedì 2 marzo 2021) La Procura ha reso nota la conclusione delle indagini per la Morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza rinvenuto cadavere sotto le ruote di un tir. La posizione del guidatore del mezzo, infatti, è stata definitivamente chiarita ed archiviata. Bergamini, infatti, era già morto al momento dell’impatto con il tir e si trovava ai margini della strada dopo essere stato narcotizzato ed asfissiato meccanicamente, secondo l’ipotesi della procura. La sola ed unica indagata rimane Isabella Internò, ex fidanzata del Bergamini, sospettata di aver premeditato l’omicidio del giovane per vendetta. Possibile la partecipazione di terzi all’omicidio. “Abbiamo appreso della notizia della chiusura delle indagini”, ha spiegato l’avvocato ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) La Procura ha reso nota la conclusione delleper ladi, il calciatore del Cosenza rinvenuto cadavere sotto le ruote di un tir. La posizione del guidatore del mezzo, infatti, è stata definitivamente chiarita ed archiviata., infatti, era già morto al momento dell’impatto con il tir e si trovava ai margini della strada dopo essere stato narcotizzato ed asfissiato meccanicamente, secondo l’ipotesi della procura. La sola ed unicaIsabella Internò, ex fidanzata del, sospettata di aver premeditato l’omicidio del giovane per vendetta. Possibile la partecipazione di terzi all’omicidio. “Abbiamo appreso della notizia della chiusura delle”, ha spiegato l’avvocato ...

Corriere : Morte del calciatore Denis Bergamini: indagata l’ex fidanzata per concorso in omicidio - Agenzia_Ansa : La morte del calciatore Denis Bergamini, dopo 31 anni indagata l'ex #ANSA - Domenico1oo777 : RT @Corriere: Morte del calciatore Denis Bergamini: indagata l’ex fidanzata per concorso in omicidio - QuotidianPost : Morte Denis Bergamini: indagini concluse, l’ex rimane l’unica indagata - lameziainstrada : Denis Bergamini: concluse le indagini per la morte del calciatore, indagata l'ex -