Morte Denis Bergamini chiusa inchiesta bis: ex fidanzata accusata di concorso in omicidio (Di martedì 2 marzo 2021) Denis Bergamini non si è suicidato. Sta scritto nero su bianco nel fascicolo della nuova inchiesta aperta per far luce sul decesso del calciatore del Cosenza trovato morto sotto un camion il 19 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico, sulla strada statale 106 Jonica. Il caso, archiviato come suicidio, è stato riaperto e, alla luce delle nuove indagini svolte dalla procura di Castrovillari, è giunto ad una nuova sconcertante conclusione. Denis Bergamini sarebbe stato assassinato: "Stordito con cloroformio e soffocato con un sacchetto". L'apparente suicidio – al quale la famiglia mai aveva creduto – fu inscenato ad arte. Il calciatore fu "soffocato ed era già morto prima di essere coricato sotto il camion". Indagata per concorso in omicidio la ex

