Ultime Notizie dalla rete : uova fanno Le uova fanno ingrassare? Ecco come mangiarle. Troppo colesterolo e calorie? Vero o falso Spesso le uova vengono accusate di contenere troppe calorie e colesterolo, e andrebbero quindi evitate da chi è a dieta. In realtà le uova sono ricche di elementi utili all'organismo e l'apporto calorico è più contenuto di quel che si pensa. Il trucco sta nel mangiarle nel modo e nelle quantità giuste: non più di 3 a settimana e ...

Il pranzo di Napoleone era sempre rapido, anche se apprezzava fagiano, pollo e prosciutto Napoleone non è un buongustaio, ma un commensale sbrigativo, rapido e disattento che dedica al cibo non più di quindici o venti minuti, preferisce piatti semplici, non gradisce i lunghi e complessi pr ...

