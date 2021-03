Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

(Di martedì 2 marzo 2021) Domaniaprirà il mercoledì della 25a giornata di Serie A: i neroverdi devono rinunciare a Boga e ci sarà Lopez avanzato sulla trequarti, dietro al solito Caputo. Per il, dopo il ritorno al gol, Mertens confermato dal 1?, in difesa Maksimovic sostituirà lo squalifcato Koulibaly. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Spezia - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Spezia) Playhitmusic - - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

alfredopedulla.com

Si continuerà poi sugli Appennini, fino al Mugello Circuit , il prestigiosissimo autodromo toscano di Formula 1, poicolline romagnole verso l'Adriatico, con arrivo a Cesenatico: la prima ...... molti di artiste dellegenerazioni. Spiccano tuttavia le firme di alcune tra le ... Vera e propria mostra nella mostra - parte di un più ampio progettodonne, Women Up , portato avanti ...Un Fiorello in stile Achille Lauro con indosso un mantello a fiori "che pesa 21 kg.." e una parodia di 'Grazie dei fiori' per l'apertura della 71^ edizione del Festival di Sanremo. In precedenza, un A ...Zlatan Ibrahimovic è finalmente salito sul palco del Festival di Sanremo: da settimane non si parla che di lui. In mezzo a tante insidie, c’è una granitica certezza: il calciatore del Milan è la «kill ...