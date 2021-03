(Di martedì 2 marzo 2021) In casac'è grande attesa per la sfida contro lo Spezia. I bianconeri non possono più permettersi di sbagliare dopo il pari contro l'Hellas, che, unito al successo dell'Inter sul Genoa, ha spedito la squadra di Andrea Pirlo momentaneamente a meno 10. Un distacco pesantissimo.caption id="attachment 1028607" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionRISCATTOC'è voglia di rivalsa, come dichiara Adrienai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia: "C'è tanta rabbia per l'esito dellacontro l'Hellas, perché abbiamo iniziato bene la partita, mettendo intensità. Avevamo segnato e dovevamo gestire meglio la partita. Lo Spezia può vincere con chiunque,essere concentrati. Attaccano con molto uomini, dovremo quindi stare ...

FcInterNewsit : Juventus, Rabiot ci crede: 'Dobbiamo fare tutto per prendere questo scudetto' - ItaSportPress : Juventus, Rabiot: 'Delusi per la gara col Verona. Scudetto? Dobbiamo crederci' - - BombeDiVlad : ?? #Juventus, #Rabiot crede ancora nello Scudetto: 'Siamo dei campioni” Le parole del centrocampista francese ??… - pjacapulita : stesso minutaggio di Juventus-Spezia molta gente preferirà il centrocampo Rabiot Bentancur - miki_cr01 : @juventusfans Ritorna il mio incubo peggiore, Rabiot-Bentancur...sta sera alto rischio di diventare cardiopatico #Juventus #JuventusSpezia -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Rabiot

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur,, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo SPEZIA (4 - 3 - 3): ...Probabili formazioni di- Spezia in programma questa sera alla 20:45(4 - 4 - 2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 28 Demiral, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25, ...Juventus-Spezia si giocherà questa sera martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A valido per la 25^ giornata di campionato. I bianconeri di Andrea Pirlo ospitano i l ...Juventus-Spezia si giocherà questa sera martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A valido per la 25^ giornata di campionato. I bianconeri di Andrea Pirlo ospitano i l ...