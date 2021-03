Inaugurazione Sanctuary: Codacons denuncia Belen Rodriguez e gli altri VIP presenti alla festa (Di martedì 2 marzo 2021) La procura ha chiesto di procedere nei confronti di Belen Rodriguez, ospiti e organizzatori dell'Inaugurazione per violazione delle norme anti-Covid. Belen Rodriguez e gli altri vip presenti all'Inaugurazione del locale "Sanctuary" a Milano sono stati denunciati oggi dal Codacons con la grave accusa di reati contro la salute pubblica, violazione delle norme anti-Covid e concorso in epidemia colposa. L'associazione, dopo aver visionato le immagini circolate nelle ultime ore sul web, ha depositato un formale esposto alla Procura della Repubblica di Milano in cui si chiede di procedere penalmente sia contro gli organizzatori dell'evento, sia contro tutti i partecipanti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) La procura ha chiesto di procedere nei confronti di, ospiti e organizzatori dell'per violazione delle norme anti-Covid.e glivipall'del locale "" a Milano sono statiti oggi dalcon la grave accusa di reati contro la salute pubblica, violazione delle norme anti-Covid e concorso in epidemia colposa. L'associazione, dopo aver visionato le immagini circolate nelle ultime ore sul web, ha depositato un formale espostoProcura della Repubblica di Milano in cui si chiede di procedere penalmente sia contro gli organizzatori dell'evento, sia contro tutti i partecipanti ...

