Il primo Dpcm Draghi, i Patti Lateranensi e la Risk Map di Sace. L’agenda di oggi (Di martedì 2 marzo 2021) È atteso in mattinata l’ultimo Dpcm sulle misure restrittive legate all’emergenza Covid, il primo dell’era Draghi. Riunioni serrate fino a tarda notte, imPatti sulle scuole. Questo mentre in Senato c’è la conversione definitiva in legge del decreto Covid del governo Conte contenente anche il rinvio delle elezioni. Ma è anche la giornata per la nuova compagine governativa delle celebrazioni dei Lateranensi. Sul fronte economico, Sace presenta la Risk Map 2021 dell’export italiano, focus su sostenibilità. A Bruxelles audizione del Commissario Gentiloni sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi i principali appuntamenti: Martedì 2 – Roma, conversione definitiva in legge da parte del Senato dell’ultimo decreto Covid del Governo Conte con anche il rinvio delle ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) È atteso in mattinata l’ultimosulle misure restrittive legate all’emergenza Covid, ildell’era. Riunioni serrate fino a tarda notte, imsulle scuole. Questo mentre in Senato c’è la conversione definitiva in legge del decreto Covid del governo Conte contenente anche il rinvio delle elezioni. Ma è anche la giornata per la nuova compagine governativa delle celebrazioni dei. Sul fronte economico,presenta laMap 2021 dell’export italiano, focus su sostenibilità. A Bruxelles audizione del Commissario Gentiloni sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi i principali appuntamenti: Martedì 2 – Roma, conversione definitiva in legge da parte del Senato dell’ultimo decreto Covid del Governo Conte con anche il rinvio delle ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse»

