Il ?tocilizumab non riduce la mortalità da Covid |  solo i tempi di ricovero

(Di martedì 2 marzo 2021) AGI - La sperimentazione clinica di fase III sul tocilizumab, un farmaco immunosoppressore attualmente utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide e dell'artrite idiopatica giovanile sistemica, non ha portato a risultati significativi contro il nuovo coronavirus. È quanto emerge da un paper pubblicato sul New England Journal of Medicine realizzato dagli scienziati dell'Università della California San Diego Health. "Il tasso dia 28 giorni e lo stato clinico dei pazienti a cui è stato somministrato il medicinale - afferma Atul Malhotra dell'Universita' della California San Diego Health - non risultano migliorati in modo significativo, ma abbiamo comunque notato alcuni benefici, come una minore necessità di ventilazione meccanica". Il team ha coinvolto un totale di 452 pazienti con casi confermati di polmonite legata a-19, ...