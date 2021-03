Grumo Nevano | assalto armato al Conad | due in manette Sono di Sant’Antimo e Cesa

NapoliToday : #Cronaca Rapinano un supermercato ma vengono inchiodati grazie ai video - GrumoNevanoNews : GRUMO NEVANO. 232 POSITIVI AL COVID. SALE AL 12,54 LA PERCENTUALE SUI TAMPONI EFFETTUATI (37 SU 298) - GrumoNevanoNews : GRUMO NEVANO. Peppino Landolfo “A piccoli passi, la città si avvia verso una nuova “rivoluzione”. Entro pochi mesi… - GrumoNevanoNews : GRUMO NEVANO. TUTTE LE SCUOLE CHIUSE DAL 1 AL 14 MARZO, ANCHE 0-6 ANNI - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Grumo Nevano, pistola in un garage: la scoperta -

Ultime Notizie dalla rete : Grumo Nevano

Il Mattino

Durante alcune perquisizioni eseguite nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione dihanno rinvenuto e sequestrato una pistola revolver 'Smith & Wesson' calibro 9, carica con sei cartucce e pronta a sparare. Era occultata all'interno di una scatola di derivazioni ...I carabinieri della stazione di, durante alcune perquisizioni eseguite nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola revolver "Smith & Wesson" calibro 9, carica con ...Pistola in faccia e via con l'incasso del supermercato a Grumo: rapinatori in manette dopo poche ore. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano ...AVERSA – 29 persone hanno scelto il rito abbreviato nel corso del processo ai componenti di piazze di spaccio di droga (hashish, cocaina e marjiuana) nei comuni di Aversa, Marcianise, Orta di Atella, ...