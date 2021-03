Grande Fratello Vip 6 | un’altra vippona si propone | salgono ad 11 i candidati

Leggi su biccy

(Di martedì 2 marzo 2021) La quinta edizione delVip (che si è conclusa con la vittoria di Tommaso Zorzi) è terminata da neanche 24 ore, ma già si pensa alla sesta edizione che tornerà molto probabilmente già a settembre. Nel corso di questi ultimi mesi, infatti, moltissimi vip si sono proposti per partecipare alla nuova edizione ed altri sono già stati segnalati da Alfonso Signorini come papabili. Nomi pop dirichiamo, dai giornalisti Amedeo Goria e Attilio Romita (storico mezzobusto del Tg1), al pilota Andrea Iannone, che avrebbe dovuto partecipare all’attuale edizione ma per problemi personali ha posticipato di un anno. Da segnare anche i nomi di Alex Di Giorgio e del nuotatore finito su una sedia a rotelle in seguito ad una sparatoria, Manuel Bortuzzo. Ad essersi candidato anche il costumista Giovanni Ciacci ...