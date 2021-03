Grande Fratello Vip 5 | Tommaso Zorzi è il vincitore

(Di martedì 2 marzo 2021)è ildelVip 5: l'influencer milanese, favorito da tutti i pronostici, si è aggiudicato la vittoria dopo quasi 6 mesi di reality.è ildelVip 5: il reality show più lungo della storia ha finalmente incoronato il suo trionfatore. L'influencer milanese, dopo aver eliminato al rush finale l'amica Stefania Orlando, si è ritrovato solo nella casa di Cinecittà contro Pierpaolo Pretelli, che nel corso della serata aveva eliminato, in un altro televoto flash, l'altra super favorita della vigilia, Dayane Mello.è così il quintodel GF Vip, dopo Paola Di Benedetto, Alessia ...

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - cuorIouis : RT @uber_bingo: TOMMASO È STATO IL GRANDE FRATELLO. #TZVIP - fangirlobv : RT @chiamatemigioo: #tzvip STEFANIA HA VINTO SU DAYANE TOMMASO HA VINTO SU PIERPAOLO CHE GRANDE FRATELLO ICONICO -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Andrea Zelletta primo eliminato della finale delVip . Contro Tommaso l'ex tronista non può nulla e deve con percentuali bulgare: a volerlo fuori è l'84% delle preferenze con il 16% dell'influencer. Leggi anche > Un po' croccantino, ...Vip, Sofia riabbraccia finalmente la mamma Dayane Mello e commuove tutti: 'Non lasciarmi mai più' . La figlia della bella brasiliana, nata dalla relazione con Stefano Sala, del...Pierpaolo Pretelli è stato un grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino ha saputo conquistare il pubblico con il suo carattere, la sua voglia di mettersi in gioco ...Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello VIP: scopriamo tutte le percentuali e chi ha eliminato ...