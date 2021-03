Draghi firmerà oggi il suo primo Dpcm. Sarà in vigore dal 6 marzo per un mese. Preoccupano scuole e varianti in circolazioni in diverse aree del Paese (Di martedì 2 marzo 2021) Il premier Mario Draghi firmerà oggi il nuovo Dpcm, il primo del suo esecutivo, con le misure anti-Covid, in vigore, per un mese, dal prossimo 6 marzo. Sul provvedimento è stata convocata nella tarda mattinata una riunione tra i ministri Roberto Speranza (Salute) e Mariastella Gelmini (Affari regionali) i rappresentanti delle Regioni. Al vertice hanno partecipato anche i membri del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo e Franco Locatelli. Restava da sciogliere il nodo scuola. Dalla prossima settimana, infatti, tutte le scuole – materna e primaria anche – saranno chiuse nelle zone rosse, così come ha annunciato ieri Miozzo al termine della riunione della Cabina di regia di Palazzo Chigi. “Sulle scuole ci saranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Il premier Marioil nuovo, ildel suo esecutivo, con le misure anti-Covid, in, per un, dal prossimo 6. Sul provvedimento è stata convocata nella tarda mattinata una riunione tra i ministri Roberto Speranza (Salute) e Mariastella Gelmini (Affari regionali) i rappresentanti delle Regioni. Al vertice hanno partecipato anche i membri del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo e Franco Locatelli. Restava da sciogliere il nodo scuola. Dalla prossima settimana, infatti, tutte le– materna e primaria anche – saranno chiuse nelle zone rosse, così come ha annunciato ieri Miozzo al termine della riunione della Cabina di regia di Palazzo Chigi. “Sulleci saranno ...

