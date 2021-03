Dpcm Draghi | oggi la firma Tutte le regole e i divieti in vigore dal 6 Marzo

(Di martedì 2 marzo 2021) Arriva nel pomeriggio di, martedì 2, ladel nuovo – il primo –di Mario: il presidente del Consiglio darà l’ok dopo essersi riunito con la cabina di regia dei ministri interessati e aver fatto il punto della situazione con le Regioni. Il decreto ministeriale sarà valido dal 6al 6 Aprile. Alle porte, dunque, l’ufficializzazione del già chiacchierato metodo selettivo, mentre c’è chi ancora parla di lockdown, in vista dell’impennata di contagi registrata nelle ultime settimane. L’allarme Coronavirus, soprattutto per l’effetto delle varianti, è infatti sempre più alto: e con i cittadini bisogna essere onesti, sostiene il ministro Speranza, “Serve coraggio per prendere decisioni coerenti con la sfida”. Un coraggio che, tuttavia, sembra mancare perché più ...

Se non ci saranno ulteriori intoppi, oggi Mariofirmerà il suo primo, con le misure anti contagio in vigore fino a dopo Pasqua. Nonostante il nuovo premier avesse garantito " largo anticipo " nel comunicare le prossime restrizioni, la ......ragionamento che prende piede al tavolo con. Mentre invece altri Ministri sarebbero per una chiusura anche in quel senso. Le Regioni, dunque, avrebbero dato un sostanziale via libera al, ...Oggi Mario Draghi firmerà il primo Dpcm in vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile, dopo la riunione con i ministri e le Regioni.Il nuovo Dpcm di Mario Draghi verrà firmato oggi 2 marzo dal presidente del Consiglio. A migliorare sono solo Umbria e Provincia di Bolzano, che tre settimane fa erano in crisi e hanno dato vita a ...