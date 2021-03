Covid: Gallera, 'bene via libera a mia mozione su riaperture sicure' (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - “E' indispensabile mettere in campo ogni sforzo per trovare un solido equilibrio fra la sicurezza sanitaria e la ripartenza economica e sociale del Paese: la fine dell'emergenza sanitaria non è vicina a causa delle difficoltà nell'approvvigionamento delle dosi vaccinali e dell'incognita sulla durata dell'immunizzazione; per questo saluto con soddisfazione il voto favorevole espresso dal Consiglio regionale sulla mozione che ho proposto all'aula”. Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia, Giulio Gallera, primo firmatario della mozione approvata oggi attraverso la quale “si impegna la giunta ad intervenire nei confronti del governo” affinché, quando le condizioni epidemiologiche lo consentano, “venga prevista la riapertura, anche con la necessaria gradualità, di tutte quelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - “E' indispensabile mettere in campo ogni sforzo per trovare un solido equilibrio fra lazza sanitaria e la ripartenza economica e sociale del Paese: la fine dell'emergenza sanitaria non è vicina a causa delle difficoltà nell'approvvigionamento delle dosi vaccinali e dell'incognita sulla durata dell'immunizzazione; per questo saluto con soddisfazione il voto favorevole espresso dal Consiglio regionale sullache ho proposto all'aula”. Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia, Giulio, primo firmatario dellaapprovata oggi attraverso la quale “si impegna la giunta ad intervenire nei confronti del governo” affinché, quando le condizioni epidemiologiche lo consentano, “venga prevista la riapertura, anche con la necessaria gradualità, di tutte quelle ...

