Covid, Draghi firma il suo primo Dpcm, scuole chiuse nelle zone rosse (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – "Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato pochi minuti fa il Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. E' frutto di un confronto importante prima di tutto con il Parlamento, con le Regioni e con il Cts". Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi."Il principio guida è la tutela alla salute. E' un momento in cui la curva da segnali robusti di ripresa e di risalita in cui facciamo i conti con alcune varianti temibili", ha sottolineato il ministro."Non è un Dpcm last minute, Draghi e tutta la maggioranza hanno voluto un cambio di passo nei tempi e nel metodo per non arrecare ulteriori disagi ai cittadini", ha sottolineato la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, che ha ...

