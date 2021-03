Convocati Juventus Spezia, ufficiale: la decisione di Pirlo su Morata e Fagioli (Di martedì 2 marzo 2021) Convocati Juventus Spezia – Questa sera alle 20.45 va in scena Juventus-Spezia a Torino. Pirlo deve ancora fare i conti con le tante assenze. Ovvero troppi titolari. Infatti ancora fuori Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala e Cuadrado. Per fortuna torna Danilo dalla squalifica ma soprattutto, le buone notizie arrivano sui due calciatori in dubbio: Morata e Fagioli. Convocati Juventus Spezia, la lista ufficiale di Pirlo Morata dopo il virus intestinale che lo aveva fermato, torna tra i Convocati dunque andrà in panchina. Presente tra i Convocati anche Fagioli che ieri non si era allenato. Potrebbe partire ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 marzo 2021)– Questa sera alle 20.45 va in scenaa Torino.deve ancora fare i conti con le tante assenze. Ovvero troppi titolari. Infatti ancora fuori Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala e Cuadrado. Per fortuna torna Danilo dalla squalifica ma soprattutto, le buone notizie arrivano sui due calciatori in dubbio:, la listadidopo il virus intestinale che lo aveva fermato, torna tra idunque andrà in panchina. Presente tra iancheche ieri non si era allenato. Potrebbe partire ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus-Spezia, i convocati di Pirlo: presenti Fagioli e Morata, ok anche McKennie - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juventus, le ultime di formazione e i convocati - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Stasera Juventus-Spezia, i convocati di Pirlo: ci sono Morata e Fagioli. Ancora out Dybala - daju29ro : I convocati ???? per Juventus Spezia di questa sera. #finoallafineforzajuventus - sportface2016 : #JuventusSpezia, i convocati di #Pirlo: out #Bonucci e #Chiellini, c'è #Fagioli -