Conferenza stampa Semplici: «Simeone? Darò spazio a tutti. Nainggolan può fare diversi ruoli»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna.

CAMBI E Nainggolan – «Per la formazione stiamo valutando i ragazzi. Con l'infermeria domani capiremo bene chi sarà adattabile. Farò 2/3 cambi ma voglio dare continuità a chi ha giocato a Crotone, voglio che chi gioca possa farlo 95 minuti. Nainggolan ha nelle sue corde diversi ruoli, da mezz'ala a play davanti alla difesa, ha fatto molto bene in entrambi. Quando siamo rimasti in 10 mi sono piaciuti tutti ...

