"Ci rivedremo in qualche club lassù": il commosso ricordo di Ringo (Di martedì 2 marzo 2021) La notizia della morte di Claudio Coccoluto ha lasciato attoniti, colpendo tutti gli appassionati del mondo della musica e della notte. Con Coccoluto se ne va uno dei personaggi più iconici del djing tricolore, un personaggio noto anche al di fuori dei confini nazionali. LEGGI ANCHE => Grande lutto nel mondo della musica: se ne va a 59 anni l'iconico dj Claudio Coccoluto Sono centinaia i messaggi di cordoglio sui social, di semplici fan ma anche di persone che ben lo conoscevano e che avevano in alcuni casi avuto la possibilità di lavorare con lui. A questa categoria appartiene il dj Ringo, che ha postato sul proprio profilo Instagram un sentito messaggio, accompagnato da una foto in compagnia di Coccoluto e di altri tre professionisti della musica (tra cui Albertino). Visualizza questo post su Instagram Un post ...

