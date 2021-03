C’è un progetto transatlantico anche sulle terre rare Tutti i dettagli

Leggi su formiche

(Di martedì 2 marzo 2021) Nella giornata di ieri (lunedì 1 marzo, ndr), l’azienda canadese NEO Perfomance Materials e la statunitense Energy Fuels hanno annunciato un’iniziativa congiunta per la creazione di una supply chain transatlantica per le, elementi essenziali per i piani industriali green-tech di Stati Uniti e Unione europea. Secondo l’accordo, la compagnia americana – specializzata nella lavorazione di uranio, un elemento che spesso è associato ai giacimenti ricchi di– estrarrà e processerà i minerali contenenti i metalli rari presenti nei depositi dello Utah per poi spedirli come sottoprodotto agli impianti di raffinazione di NEO a Sillamäe, in Estonia, che provvederanno a sepai singoli elementi. Si tratta di minerali con un alto contenuto di...