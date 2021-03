Carfagna, per il Sud 150 miliardi: “Ma servono i progetti gusti” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nei 209 miliardi destinati all’Italia, una parte considerevole andranno al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità, transizione ecologica. In più avremo i fondi europei per il settennato che va dal 2021 al 2027 e il fondo nazionale di sviluppo e coesione”. Laministra Mara Carfagna, intervistata dal ‘Corriere della Sera’ sottolinea che in totale per il Sud ci “saranno circa 150 miliardi, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da fare – aggiunge – è individuare i giusti progetti su cui investire“. “Da almeno 20 anni”, sottolinea, “la mancata individuazione dei livelli essenziali di prestazione — sanitaria, scolastica, assistenziale, di trasporto — ha creato una discriminazione di residenza nel nostro Paese”. “Mi rendo conto che abbiamo poco tempo a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nei 209destinati all’Italia, una parte considerevole andranno al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità, transizione ecologica. In più avremo i fondi europei per il settennato che va dal 2021 al 2027 e il fondo nazionale di sviluppo e coesione”. Laministra Mara, intervistata dal ‘Corriere della Sera’ sottolinea che in totale per il Sud ci “saranno circa 150, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da fare – aggiunge – è individuare i giustisu cui investire“. “Da almeno 20 anni”, sottolinea, “la mancata individuazione dei livelli essenziali di prestazione — sanitaria, scolastica, assistenziale, di trasporto — ha creato una discriminazione di residenza nel nostro Paese”. “Mi rendo conto che abbiamo poco tempo a ...

