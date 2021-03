Cagliari | Pavoletti scansa Simeone | novità anche in difesa

(Di martedì 2 marzo 2021)-Bologna, sfida decisiva in chiave salvezza con i padroni di casa pronti a confermare l’ottima prestazione mostrata nella brillante vittoria contro il Crotone. Resta vivo il ballottaggio traa caccia di conferme contro nella sfida contro il Bologna in programma mercoledì sera alle 20:45 alla Sardegna Arena. Isolani reduci dall’ottima vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CuccuIvano : RT @Comune_Cagliari: Il contributo di Leonardo Pavoletti a “Sardi e sicuri”: L'attaccante del Cagliari, con un breve video, ha invitato gli… - Comune_Cagliari : Il contributo di Leonardo Pavoletti a “Sardi e sicuri”: L'attaccante del Cagliari, con un breve video, ha invitato… - AnsaSardegna : Covid: Pavoletti testimonial campagna screening a Cagliari. Il 6 e 7 'Sardi e sicuri' approda nel capoluogo, test g… - Triglius : RT @Comune_Cagliari: #SardieSicuri Il messaggio di Leonardo @Pavoletti. La campagna di screening #covid19 il 6-7 marzo arriva a #Cagliari #… - vivere_sardegna : Covid: Pavoletti testimonial per la campagna di screening a Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Pavoletti

Dopo Zola, anchescende in campo per "Sardi e sicuri" L'invito dell'attaccante del: "Facciamo tutti il tampone antigenico"Lapresse Antov c'è ? Nelè riapparso('Loro sono bravi anche nelle ripartenze e a metterti in difficoltà coi cross'); il suo Bologna è in emergenza difensiva perché Danilo è ...Il tecnico parla alla vigilia del turno infrasettimanale: "Col successo, salvi al 90%". Al posto dello squalificato Danilo pronto il giovane Antov. In dubbio Dijks ...«Andiamo tutti a fare il tampone» è il consiglio di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari che attraverso un breve video ha voluto sensibilizzare tutti i cagliaritani perché aderiscano alla ...