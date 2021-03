LaGazzettaWeb : Barletta, il parto-record di Gabriella nel parcheggio dell'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta parto

La Gazzetta del Mezzogiorno

...mitico Pietro Mennea) raggiungono da via Falcone e Borsellino - nella periferia nord di- ... 'Un regalo meraviglioso quello di assistere alin tempo di Covid. Grazie amore', ha detto ...Sono fratello e sorella, entrambi sono ostetrici all'ospedale Dimiccoli die da qualche ora sono ulteriormente legati dal fatto che ildi lei è stato sostenuto e seguito da lui. E' la storia di Gianfranco e Pamela Sfregola che gira tutta intorno alla nascita ...BARLETTA - «Se ci sarà la prossima gravidanza piazzo una tenda alla 40esima settimana davanti al “Mons. Dimiccoli”. Lo giuro». Così alla Gazzetta, ieri sera, mamma Gabriella mentre coccolava anche con ...Un centinaio nel mondo i vaccini già in distribuzione e somministrazione o in fase di sperimentazione, ma ora qualcosa si muove anche in Italia, e presto il nostro Paese ...