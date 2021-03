Ascoli-Pisa 0-2 | nerazzurri implacabili al Del Duca

(Di martedì 2 marzo 2021)0-2. Al Delilbatte 2-0 l’grazie alle reti di Mastinu e Marconi, entrambe realizzate nel primo tempo. Per la squadra di D’Angelo è il secondo successo esterno consecutivo, dopo quello col Monza. L’, dopo il ko contro la Salernitana, rimedia un’altra sconfitta casalinga. Cos’è successo nel primo tempo? Sottil ritrova Sabiri, al rientro dalla squalifica, e lancia dal primo minuto Mosti. In difesa spazio a Pinna e Quaranta, mentre in attacco giocano Dionisi e Simeri. D’Angelo deve fare a meno di Vido, Birindelli, Soddimo e Varnier e opta per Lisi e Meroni in difesa, mentre schiera dal primo minuto Mastinu, alla prima da titolare, con De Vitis in regia. Spazio a Palombi accanto a Marconi. Al 10? minuto di gioco gli ospiti trovano la rete del ...

psb_original : Ascoli, Sottil: 'Ennesima partenza ad handicap. Dispiace per tifosi e società, il bottino è magro' #SerieB - PisaNews : Mastinu, un Marin mastino e un Ascoli Sottil sottile - - m_bufalino : D’Angelo, Lisi e Mastinu commentano Ascoli-Pisa - TuttoPisa : L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo prova ad andare al di là della soddisfazione per il risultato perchè anche la p… - PicenoTime : Ascoli-Pisa 0-2, Sottil: “Ennesima partenza ad handicap. Le mie scelte? Pensate e con motivazioni”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Pisa

Sorride ilche fa precipitare l'(0 - 2): Mastinu apre le danze per i toscani, poco dopo Marconi raddoppia e la partita resta in mano agli ospiti che non soffrono piu' di tanto portando a ...DIRETTA(RISULTATO FINALE 0 - 2): NERAZZURRI IMPLACABILI Nessun problema per ilnel gestire il doppio vantaggio in casa degli, un successo che dimostra come i toscani possano puntare ...Ascoli-Pisa 0-2. Al Del Duca il Pisa batte 2-0 l’Ascoli grazie alle reti di Mastinu e Marconi, entrambe realizzate nel primo tempo. Per la squadra di D’Angelo è il secondo successo esterno consecutivo ...Ascoli-Pisa 0-2, Sottil: “Ennesima partenza ad handicap. Le mie scelte? Pensate e con motivazioni” - picenotime.it - IT ...