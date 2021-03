Amare di La Rappresentante di Lista | il testo di Sanremo 2021

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Si intoladi Ladila canzone che ci farà sentire la voce di Veronica Lucchesi nel duo indipendente Dario Mangiaracina. In questo brano canta un amore che non si limita al romanticismo: “senza aver tanto, urlare dopo avere pianto, parlare senza dire niente, come il sole mi consolerà“. Ildidi LadiOgni volta che nella mia vitaNon pensavo di essere abbastanzaCome un vuoto dentro la mia testaUn incendio dentro la mia stanzaCome un sole che non sorgeràDal riflesso dei miei occhi stanchiIo corro e poi corroPiango e poi piangosenza avere tantoUrlare dopo avere piantoParlare senza dire nienteCome il sole, mi consoleràsenza avere ...