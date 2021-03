10 agenti positivi a Lampedusa Scoppia l' ira | Non siamo tutelati

(Di martedì 2 marzo 2021) Sofia Dinolfo Crescono le preoccupazioni per la salute dei poliziotti che prestano servizio nell'hotspot di. La notizia sui casi di contagio ha destato indignazione:"Pagano l'indifferenza e la superficialità di qualcuno" Sono giorni difficili perchiamata a confrontarsi ancora una volta con l’emergenza migranti nel bel mezzo di un’altra emergenza: quella sanitaria. Sono circa 500 gli stranieri che al momento si trovano nell’hotspot dell’Isola maggiore delle Pelagie e non mancano i problemi: tra questi lo stato di salute dei poliziotti chiamati a garantire la sicurezza di quei luoghi. Dieci di loro sono risultatial coronavirus di cui quattro alla variante inglese. Un fatto che ha suscitato l’indignazione dei sindacati di polizia che già dallo scorso anno chiedono maggiore tutela per il ...

Janina052654 : RT @RadioSavana: Lampedusa sotto attacco. Tre barconi pieni di clandestini invadono l'isola simultaneamente, diversi agenti delle forze del… - luchi50135 : Migranti, a Lampedusa agenti carne da macello: in 10 positivi al Covid, 4 con variante inglese - Secolo d'Italia - Larsenalea : RT @RadioSavana: Lampedusa sotto attacco. Tre barconi pieni di clandestini invadono l'isola simultaneamente, diversi agenti delle forze del… - florianodalzott : RT @RadioSavana: Lampedusa sotto attacco. Tre barconi pieni di clandestini invadono l'isola simultaneamente, diversi agenti delle forze del… - divisenews : #Sanremo, un detenuto e quattro agenti positivi al #covid... -

Ultime Notizie dalla rete : agenti positivi

La Repubblica

Sono una quarantina, su un totale di 180 effettivi, glidella Polizia Locale di Bresciaal Covid. In pratica quasi uno su quattro.'Oggi altri quattroin servizio a Lampedusa, e sei in attesa di tampone molecolare, pagano l'indifferenza e la superficialita' di qualcuno, ed e' ora che si accerti di chi, e che questo qualcuno paghi. ...Sono giorni difficili per Lampedusa chiamata a confrontarsi ancora una volta con l'emergenza migranti nel bel mezzo di un'altra emergenza: quella sanitaria. Sono circa 500 gli stranieri che al momento ...“Oggi altri quattro agenti in servizio a Lampedusa positivi, e sei in attesa di tampone molecolare, pagano l’indifferenza e la superficialita’ di qualcuno, ed e’ ora che si accerti di chi, e che quest ...