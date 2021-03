Von der Leyen | “Green pass digitale Ue per le persone vaccinate” Il video

(Di lunedì 1 marzo 2021) Von der: “Ue per le” Roma, 1 mar. (askanews) – Un “certificato” riconosciuto in tutta l’Ue con dati relativi allo stato di salute dellerispetto al Covid-19, compresa l’eventuale vaccinazione, al fine di facilitare ilaggio dei cittadini Ue alle frontiere per motivi di lavoro o per turismo. È l’obiettivo di una proposta legislativa annunciata oggi, a sorpresa, dalla presidente della Commissione europea Ursula von dersul suo account Twitter. “Presenteremo questo mese una proposta legislativa per un ‘”, ha twittato von der, precisando che “l’obiettivo sarà ...

Covid: l'Unione Europea spinge per il passaporto vaccinale - Sulla certificazione vaccinale, interviene oggi anche la presidente della Commissione UeLeyen. 'Questo mese presenteremo una proposta legislativa per il pass verde digitale. L'obiettivo è certificare che le persone sono state vaccinate, i risultati dei test di quanti non si sono ...Un passaporto Covid vero e proprio, questa è la proposta legislativa portata avanti dalla Commissione europea per riprendere a viaggiare nel ...Roma, 1 mar. (askanews) - Un "certificato digitale" riconosciuto in tutta l'Ue con dati relativi allo stato di salute delle persone rispetto ...