Vinicius salva Zidane | ma è solo 1 - 1 con la Real Sociedad | Atletico a +5

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Vinicius salva il #Real all'ultimo: l'#Atletico resta a +5 - sportli26181512 : Vinicius salva il Real Madrid: 1-1 con la Real Sociedad: Mezzo passo falso per i blancos, che nonostante una prova… - ETGazzetta : #Vinicius salva il #Real all'ultimo: l'#Atletico resta a +5 - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Vinicius salva il #RealMadrid all'89': 1-1 con la Real Sociedad, i Blancos secondi insieme al Barcellona - Mediagol : #Liga, #RealMadrid-Real Sociedad 1-1: Vinicius Jr salva nel finale i Blancos rispondendo a Portu. La classifica agg… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinicius salva

E perché non la musica non cambia sostanzialmente nemmeno quando Zizou rivoluziona l'intera linea offensiva chiamando all'appello, Rodrygo e il canterano Duro. Di buono, quantomeno, c'è il ...sua inizio ripresa. PESSINA 7 Dopo il rosso a Freuler arretra il suo raggio d'azione. ZAPATA 6 Gioca con generosità, ma alza bandiera bianca per un problema alla coscia sinistra. ...Mezzo passo falso per i blancos, che nonostante una prova generosa e tante occasioni, trovano il pari contro i baschi solo all’ultimo con Vinicius. Domenica prossima il derby con l’Atletico, avanti di ...Un gol di Vinicius Junior salva il Real Madrid da una pesante sconfitta interna contro la Real Sociedad e vale un pareggio comunque utile per mantenere i blancos in corsa per la vittoria della Liga 20 ...