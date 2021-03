Versari | “Chiudere le scuole è triste | sempre Prove Invalsi utili | ma non parlerei di recupero | non si è perso tempo”

(Di lunedì 1 marzo 2021) A La Repubblica interviene Stefano, nuovo capo di dipartimento del Ministero dell'Istruzione. L'ex direttore generale dell'USR Emilia Romagna lascia l'incarico per trasferirsi a Roma per prendere il posto di Max Bruschi. L'articolo .

orizzontescuola : Versari: “Chiudere le scuole è triste, sempre. Prove Invalsi utili, ma non parlerei di recupero, non si è perso tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Versari Chiudere

La Repubblica

, che prende il posto di Max Bruschi , aveva già fatto parte della task force istituita dal ... le varianti stanno prendendo piede e le scuole iniziano già a. Nonostante la chiusura ...... perugiatoday@citynews.it *************** Mi chiamo Debora, ho 34 anni e dal 2005 faccio il ... restrizioni, zone rosse e arancioni, divieti di spostamenti...vedevo personele loro ...Dieci anni alla guida della scuola in Emilia-Romagna non sono pochi. E ora che Stefano Versari, forlivese, 62 anni, quattro figli ormai grandi, mazziniano-cattolico, come preferisce definirsi, lascia ...