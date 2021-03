Uomini che amano le donne e scendono in piazza per manifestare contro la violenza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Hanno raccolto la provocazione della giornalista del Corriere della Sera Milena Gabanelli e sono scesi inperlasulle. L’ex conduttrice di Report lo aveva scritto su Twitter: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo, protestare, gridare aiuto. Non ho visto una sola inizativa organizzata dagligliche uccidono le loro mogli o fidanzate. Dove siete? Non è una cosa da maschi proteggere le? E loro, gli, l’hanno fatto in tantissimi. E l’hanno fatto (finalmente!) in diverse città d’Italia, da nord a sud: da Biella a Torino, da Milano a Potenza e Albenga (Savona). E soprattutto: lo hanno fatto ...

«Negli ambienti complessi, pericolosi e ostili, come gli impianti siderurgici, le installazioni offshore, le centrali nucleari – spiega David Corsini, ad dell'azienda - c'è la necessità di svolgere op ...
La notizia della loro liberazione, che era stata confermata ieri da fonti governative, è infatti stata smentita. Il governo e le forze dell'ordine sarebbero impegnate in una trattativa con i rapitori ...