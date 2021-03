Ue: Calenda, 'se M5S in gruppo socialista non potrei restarci' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "In UE sono rimasto nella delegazione Pd-SIamoEuropei per rispetto del mandato elettorale. Se dovessero entrare i 5S non potrei rimanere. Fare un gruppo con i grillini andrebbe oltre ogni (triste) esperimento già fatto in Italia e sarebbe contrario a quanto promesso agli elettori". Lo scrive Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "In UE sono rimasto nella delegazione Pd-SIamoEuropei per rispetto del mandato elettorale. Se dovessero entrare i 5S nonrimanere. Fare uncon i grillini andrebbe oltre ogni (triste) esperimento già fatto in Italia e sarebbe contrario a quanto promesso agli elettori". Lo scrive Carlosu twitter.

