Trentalange: «Orsato? Esperimento andato bene, potremo replicarlo» Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione italiana arbitri, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport. Le sue parole. Orsato A 90° MINUTO – «Sarà così tutte le domeniche? È un po' presto per dirlo, ieri è stato un momento importante ma ora dobbiamo fare un'analisi e riflettere su effetti collaterali e controindicazioni. È stato un buon inizio, i messaggi sono passati. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma penso che se si trasmette l'aspetto più umano e sensibile dell'arbitro è meglio per tutti» GIOVANI ARBITRI – «Noi quando parliamo di condivisione poi ci buttiamo nell'innovazione. Credo che l'idea del doppio tesseramento sia fondamentale per entrare nel settore giovanile e nella Lega ...

