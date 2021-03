Taylor Swift si scaglia contro Netflix: la battuta in Ginny & Georgia indigna (Di lunedì 1 marzo 2021) La nota popstar non è rimasta in silenzio e, notando i commenti dei suoi fan, ha lanciato un forte attacco alla piattaforma di streaming online e alla serie tv: a indignare è stata una frase poco carina L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 marzo 2021) La nota popstar non è rimasta in silenzio e, notando i commenti dei suoi fan, ha lanciato un forte attacco alla piattaforma di streaming online e alla serie tv: are è stata una frase poco carina L'articolo proviene da Gossip e Tv.

