Settimana della Moda Miano 2021, Valentino sfila al Piccolo Teatro Strehler. Pierpaolo Piccioli: “Un gesto anarchico per un atto di moda” – FOTO (Di lunedì 1 marzo 2021) “Riaprire un Teatro oggi è un gesto punk, anarchico, fuori da ogni regola. Ma anche una speranza per il futuro. Non è stato esattamente facile. Ma ci abbiamo creduto. E ce l’abbiamo fatta”. È un messaggio davvero forte quello lanciato oggi da Pierpaolo Piccioli che, per presentare la sua nuova Valentino Act Collection, ha voluto riaprire, anche se solo per qualche ora, il Piccolo Teatro Strehler di Milano. Un atto politico, oltre che d’amore e vicinanza a tutto il mondo della cultura. “Il mio lavoro, come designer, è fare moda e attraverso la moda si possono dire tante cose“, spiega il direttore creativo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “Riaprire unoggi è unpunk,, fuori da ogni regola. Ma anche una speranza per il futuro. Non è stato esattamente facile. Ma ci abbiamo creduto. E ce l’abbiamo fatta”. È un messaggio davvero forte quello lanciato oggi dache, per presentare la sua nuovaAct Collection, ha voluto riaprire, anche se solo per qualche ora, ildi Milano. Unpolitico, oltre che d’amore e vicinanza a tutto il mondocultura. “Il mio lavoro, come designer, è faree attraverso lasi possono dire tante cose“, spiega il direttore creativo di ...

