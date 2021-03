Riforma Draghi? Non basta l' Iperf Ma condono e tagli sui capital gain

petergomezblog : La prescrizione divide la maggioranza Draghi. Fdi prova a cancellare la riforma: la norma non passa grazie a Pd e M… - ccclacar : RT @annalisacamilli: Esce Mauri (autore della riforma dei #decreti Salvini) ed entra Molteni della Lega al ministero dell’interno. Eccola l… - bodyzen52 : RT @lunamante0: Quindi il tecnico Draghi riparte dal recovery dell’incompetente Conte. Il Tecnico Bianchi riparte dalle idee della incompet… - valeriamanieri : RT @RadioRadicale: La riforma fiscale, #Draghi e la squadra di #Governo. Il Bandolo della matassa con Giuseppe Russo di @CentroEinaudi, @F… - BeppeRusso_ : RT @valeriamanieri: ??Ve la siete persa? Ecco la puntata de#ilbandolo su @RadioRadicale. parliamo di riforma fiscale, #Draghi e la squadra d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Draghi

Oggi il governosi trova davanti a scelte molto serie e in passato sempre rinviate in ... di riduzione del gap infrastrutturale del paese, didella giustizia, tanto per ricordare i temi ...Quali le opzioni sul tavolo per ladelle pensioni del 2022? L'intervista di Pensioni per Tutti a Giuliano Cazzola PENSIONI 2022, COSA FARA'? Pensionipertutti: Che cosa faràin materia di pensioni? Giuliano ...La grave crisi sociale ed economica innescata dall’emergenza sanitaria richiede scelte innovative che, nel confronto aperto e leale, attingano sempre alle più profonde radici culturali e assiologiche ...Mario Draghi non parla, ha scelto così. Ha un'educazione e una consuetudine da banchiere, quelli di cui Cuccia diceva "per noi parlare è peccato mortale".