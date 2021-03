Patrizia De Blanck mette in guardia Giulia Salemi da Pierpaolo: “Deve stare attenta” (Di lunedì 1 marzo 2021) Patrizia De Blanck avverte Giulia su Pierpaolo Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sin dall’inizio sa perfettamente che Giulia Salemi e Patrizia De Blanck hanno avuto una convivenza abbastanza burrascosa. Infatti, la nobildonna romana all’epoca della sua uscita si è arrabbiata moltissimo con l’influencer italo-persiana per la nomination subìta. Nonostante il ente avvelenato con la ragazza, in una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo, la Contessa le ha voluto dare un prezioso consiglio. Nello specifico, quest’ultima ha detto che l’ex gieffina dovrebbe stare attenta al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, perché secondo lei non ha dimenticato Elisabetta Gregoraci, amica ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021)DeavvertesuChi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sin dall’inizio sa perfettamente cheDehanno avuto una convivenza abbastanza burrascosa. Infatti, la nobildonna romana all’epoca della sua uscita si è arrabbiata moltissimo con l’influencer italo-persiana per la nomination subìta. Nonostante il ente avvelenato con la ragazza, in una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo, la Contessa le ha voluto dare un prezioso consiglio. Nello specifico, quest’ultima ha detto che l’ex gieffina dovrebbeal suo fidanzatoPretelli, perché secondo lei non ha dimenticato Elisabetta Gregoraci, amica ...

